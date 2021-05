Massimo Ranieri compie 70 anni

(Di lunedì 3 maggio 2021)è nato a Napoli il 3 maggio 1951. Cantante, attore e uomo di teatro, nel 1988 ha vinto il Festival di Sanremo. GiovCalone, meglio noto come, nasce a Napoli il 3 maggio 1951. La sua carriera inizia nel mondo della musica, fin da giovanissimo. Poi, ha avuto successo anche nel mondo del cinema e del teatro, nonché come doppiatore. Gli esordi Nasce e cresce in una famiglia operaia della Napoli povera. Da bambino si dà da fare come strillone, forte di una voce già matura e dal timbro imponente. Non ancora adolescente fa il posteggiatore, cantando e suonando nei ristoranti alla moda, racimolando le mance di turisti e napoletani abbienti. Proprio in uno di questi momenti di lavoro, viene notato dall’autore di canzoni GiovPolito, ...

Massimo Ranieri non si sa nuotare! Questo vale, almeno, per la carriera ricca di successi di Massimo Ranieri, 70 anni domani, cantante e attore, napoletano non solo all'anagrafe - con il nome di Giovanni Calone, ... «Io credo che lassù qualcuno aveva scritto già…», cantava Massimo Ranieri in "Vent'anni", vincendo Canzonissima, 50 anni fa. Oggi sono 70 le ...