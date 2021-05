Made in Italy, Cuzzilla (Federmanager): "Export vale un terzo Pil, occorre ripresa veloce" (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Labitalia) - "Da sempre l'Export è la leva che sostiene la nostra bilancia commerciale e rappresenta quasi un terzo del nostro Pil, nel 2019 il 31,7%. Nel 2020, con l'effetto pandemia, il nostro Export ha registrato il dato peggiore dalla crisi del 2009, -9,7% i punti persi. Sono saltate le catene globali del valore, il commercio globale si è fermato per mesi, alcuni settori come trasporti/logistica, tessile/abbigliamento, macchinari hanno risentito di più degli effetti della riduzione della domanda estera. Questo è il contesto al quale dobbiamo reagire e porre le basi per una ripresa veloce". Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, nel corso della web conference “Il manager del futuro - La leva dell'Export per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Labitalia) - "Da sempre l'è la leva che sostiene la nostra bilancia commerciale e rappresenta quasi undel nostro Pil, nel 2019 il 31,7%. Nel 2020, con l'effetto pandemia, il nostroha registrato il dato peggiore dalla crisi del 2009, -9,7% i punti persi. Sono saltate le catene globali del valore, il commercio globale si è fermato per mesi, alcuni settori come trasporti/logistica, tessile/abbigliamento, macchinari hanno risentito di più degli effetti della riduzione della domanda estera. Questo è il contesto al quale dobbiamo reagire e porre le basi per una". Lo ha detto Stefano, presidente di, nel corso della web conference “Il manager del futuro - La leva dell'per il ...

