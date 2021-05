Le mosse di Renzi per il dopo Mattarella

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 maggio 2021) La settimana che si è appena conclusa ha decretato l’inizio della corsa al Quirinale. Chi succederà a Sergio? Sempre se quest’ultimo alla fine non decida di eguagliare il primato di Giorgio Napolitano, che nel 2013 fu “costretto” alla rielezione a causa dell’impasse dei partiti e a continuare a regnare per un altro e mezzo. Ma tant’è. Giovedì mattina nel salone Garibaldi del Senato non c’era parlamentare che non discettava dell’alto Colle. Peones come l’azzurro Luigi Vitali scommettono sul bis del palermitano: «Draghi non può abbandonare il governo proprio adesso che si dovrà attuare il Recovery plan. Dunque si va verso la rielezione di. Almeno per un anno». Che a quel punto potrebbe restare al Colle fino alla conclusione della legislatura per poi lasciare la corona quirinalizia all’ex governatore della Bce. Anche se amici di ...