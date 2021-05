L’annuncio di Figliuolo: “Si valuta AstraZeneca anche per gli under 60” (Di lunedì 3 maggio 2021) Il commissario all’emergenza Covid: «I Gran Bretagna lo hanno fatto 21 milioni di persone, effetti collaterali infinitesimali». E poi: «Vaccinare gli atleti olimpici è un segno per l’Italia che riparte» Leggi su lastampa (Di lunedì 3 maggio 2021) Il commissario all’emergenza Covid: «I Gran Bretagna lo hanno fatto 21 milioni di persone, effetti collaterali infinitesimali». E poi: «Vaccinare gli atleti olimpici è un segno per l’Italia che riparte»

blogsicilia : #3maggio #covid19 AstraZeneca per gli under 60? L'annuncio del generale Figliuolo - - infoitinterno : L’annuncio di Figliuolo: “Si valuta AstraZeneca anche per gli under 60” - messveneto : L’annuncio di Figliuolo: “Si valuta AstraZeneca anche per gli under 60”: Il commissario all’emergenza Covid: «I Gra… - La7tv : #la7retweet L’annuncio di Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid - infoitinterno : Campagna vaccinale, l’annuncio del commissario Figliuolo -