Inter, adesso la Champions League: le richieste di Conte sul mercato, può nascere una squadra da sogno (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Inter ha conquistato con largo anticipo lo scudetto, si tratta del 19esimo titolo della storia. Il colpo più importante del club nerazzurro è stato quello di aver affidare la panchina ad Antonio Conte, l'ex Ct della Nazionale si conferma come uno dei migliori allenatori in circolazione. La stagione è stata comunque dai due volti, in campionato i nerazzurri hanno dominato in lungo ed in largo, mentre in Champions League il rendimento è stato deludente, l'eliminazione alla fase a gironi non è andata giù alla dirigenza. adesso l'intenzione è quella di alzare l'asticella, l'obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile anche in Europa. Conte può già contare su una rosa valida, ma avrà bisogno al altri due-tre innesti per il definitivo salto di ...

