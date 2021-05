Gallera contro i tifosi dell' Inter in piazza Duomo | ' Irresponsabile lasciare che andasse così'

globalistIT : Con tutto il rispetto: ma parla lui? #scudetto2021 #tifosi #Gallera - GerardiniFranco : RT @ElisabettaGall7: La #Lega vota contro le dimissioni del ministro #Speranza e chiede una commissione d’inchiesta sulla gestione della pa… - nicolaebasta : RT @ElisabettaGall7: La #Lega vota contro le dimissioni del ministro #Speranza e chiede una commissione d’inchiesta sulla gestione della pa… - Chrid73037734 : RT @ElisabettaGall7: La #Lega vota contro le dimissioni del ministro #Speranza e chiede una commissione d’inchiesta sulla gestione della pa… - Renzo86343764 : @ilruttosovrano Il cazzaro, aveva dichiarato che prima di decidere se votare contro Speranza, doveva parlare con Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallera contro

Globalist.it

Giulio, consigliere regionale di Forza Italia alla Regione Lombardia, ex assessore al Welfare e ora esponente della commissione Attività produttive.... che appena un mese fa erano scesi in guerra apertail Pirellone proprio per i ritardi della ... testate come Wired titolavano "Neanche un mese di Letizia Moratti e già ci manca Giulio", ...L'ex assessore al Welfare della Regione Lombardia: "Trovo paradossale che non si sia ragionato su una soluzione alternativa, sono allibito" ...I parlamentari di Fratelli d'Italia hanno inscenato una fiaccolata notturna davanti a palazzo Chigi per protestare contro la scelta del governo di prolungare il coprifuoco alle 22 come misura di cont ...