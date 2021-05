“Focaccine” light con petto di pollo al forno | una ricetta incredibilmente deliziosa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 maggio 2021) E’ sicuramente capitato a tutti di avere dei periodi in cui non abbiamo voglia di mangiare nulla di tradizionale. Il piatto di pasta, la bistecca, le uova e il formaggio ci stancano, alla fine, in questi momenti ci riduciamo a spizzicare tutte cose poco salutari. Se accade solo un giorno, non è necessario farne un dramma ma se il periodo si protrae è meglio cercare di ovviare al problema con qualcheche sia golosa ma anche salutare. Dedichiamoci un po’ di tempo e prepariamo dei panetti golosi cone verdure, ci solleveranno dalla noia di mangiare sempre le stesse cose. Ingredienti 200 ml d’acqua calda, 200 ml di latte caldo, 1 cucchiaino di miele, 10 grammi di lievito secco, 8 grammi di sale per l’impasto + 8 grammi per le verdure,, 600 grammi di farina, olio evo q.b., 500 grammi didi, 2 ...