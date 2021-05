Festa della mamma Guida ai regali più belli

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 maggio 2021)ma anche preludioprossima estate, un'occasione per regalarle, anche se con un filo di proprio tornaconto, l'ultimo tipo di frullatore o di robot da cucina, la macchina da caffè che fa anche molto altro o il tostapane tecnologico che non sbaglia una cottura. Da DeLonghi ecco X-Style Colour, tostapane 2 fette con pinze con controlli elettronici e indicatori luminosi, raccoglibriciole, funzione scongelamento e stop e soprattutto pareti sempre fredde e piastre lavabili in lavastoviglie. Prezzo, suggerito, 80 euro. Da Braun MultiQuick 9 in edizione limitata per i cento annicasa tedesca, il minipimer più potentegamma, 1.200 Watt che permettono di tritare gli ingredienti con risultati fino a 6 volte più omogenei. Le lame si muovono anche verticalmente ...