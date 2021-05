Elezioni amministrative 2021 spostate in autunno: Toscana, si voterà in 30 comuni (l’elenco) (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono state ufficialmente rimandate a causa della pandemia le Elezioni amministrative del 2021: non si voterà come previsto a fine primavera ma in autunno, a data ancora da definire. I comuni che andranno al voto sono 30, di cui 23 a scadenza naturale e 7 commissariati o decaduti (Monticiano, Reggello, San Vincenzo, Abetone Cutigliano, Castellina Marittima e Capalbio); l'unico capoluogo di Provincia interessato è Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono state ufficialmente rimandate a causa della pandemia ledel: non sicome previsto a fine primavera ma in, a data ancora da definire. Iche andranno al voto sono 30, di cui 23 a scadenza naturale e 7 commissariati o decaduti (Monticiano, Reggello, San Vincenzo, Abetone Cutigliano, Castellina Marittima e Capalbio); l'unico capoluogo di Provincia interessato è Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post.

