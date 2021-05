Disabili | Rasconi Uildm | ‘grati a Mattarella | fiducia nella sua guida’

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Caro Presidente, Le portiamo la nostra stima e gratitudine per permetterci di ricordare la volontà dinel costruire una società più aperta e inclusiva. Ci sentiamo rassicurati dalla Sua guida: grazie per averci dato la possibilità di testimoniarlo davanti a Lei”. Lo ha affermato Marco, presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (), nel corso dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio, che ha ricevuto una delegazione di cui facevano parte anche la vicepresidente, Stefania Pedroni, e i consiglieri nazionali Anna Mannara e Enzo Marcheschi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Caro Presidente, Le portiamo la nostra stima e gratitudine per permetterci di ricordare la volontà di Uildm nel costruire una società più aperta e inclusiva. Ci sentiamo ra ...Una delegazione della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) incontrerà il 3 maggio il Presidente della Repubblica Mattarella, "aprendo" così i festeggiamenti per i 60 anni dalla propr ...