Csm | ex capo segreteria Mastella | ' nel 2006 da Tinebra pressioni su deputati contro Ardita' **

Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - "Ma quali buoni rapporti tra l'ex capo del Dap Gianni Tinebra e Sebastiano Ardita? Ricordo che nel 2006, quando io ero a capo della segreteria dell'allora ministro della Giustizia Mastella, le azioni di Tinebra arrivarono a fare persino pressioni sui parlamentari siciliani contro Ardita. Fu davvero una brutta storia". A rivelarlo, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è Francesco Borgomeo, imprenditore che per due anni è stato a capo della segreteria dell'allora Guardasigilli Clemente Mastella. L'avvocato Piero Amara, arrestato nel 2018 per corruzione di giudici e depistaggi nell'inchiesta Eni, nel dicembre 2019 parlò ...

