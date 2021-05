Coronavirus, i dati del 3 maggio: 76 nuovi positivi a Monza e in Brianza, 637 in Lombardia (Di lunedì 3 maggio 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 3 maggio: sono +76 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 637 in Lombardia con 15.287 tamponi effettuati (tasso di positività 4,1%). I decessi sono 28. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 3 maggio 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 3: sono +76 iin provincia di, sono 637 incon 15.287 tamponi effettuati (tasso dità 4,1%). I decessi sono 28.

fanpage : Gli ultimi dati dell’Istat registrano un crollo ulteriore delle nascite e un picco di morti nel 2020, conseguenze d… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948, secondo i dat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - ilvaglio1 : Virus – I dati della pandemia nel Sannio, in Campania e in Italia #coronavirus #regionecampania #asl #bollettini… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948, secondo i dati del… -