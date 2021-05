Come sarà l’estate 2021: mascherine, distanziamento e tutte le regole da seguire (Di lunedì 3 maggio 2021) l’estate sta per arrivare ma tra la campagna vaccinale e il timore delle varianti, gli italiani continuano a chiedersi Come si svolgerà la stagione calda. Si potrà viaggiare? La mascherina sarà obbligatoria? Dalla cabina di regia – Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e Fabio Ciciliano del Cts – arrivano delle indicazioni su quanto accadrà per l’estate 2021, con le regole da seguire. Per prima cosa l’obiettivo è mantenere l’indice di contagio Rt stabilmente sotto di 1; abbinata ad un’incidenza di casi (per centomila abitanti) circa a 50. L’attuale situazione non è delle migliori ma sicuramente ne abbiamo affrontate di più complesse: tuttavia nessun vuole che a settembre si scateni un’altra ondata Covid, Come per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021)sta per arrivare ma tra la campagna vaccinale e il timore delle varianti, gli italiani continuano a chiedersisi svolgerà la stagione calda. Si potrà viaggiare? La mascherinaobbligatoria? Dalla cabina di regia – Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e Fabio Ciciliano del Cts – arrivano delle indicazioni su quanto accadrà per, con leda. Per prima cosa l’obiettivo è mantenere l’indice di contagio Rt stabilmente sotto di 1; abbinata ad un’incidenza di casi (per centomila abitanti) circa a 50. L’attuale situazione non è delle migliori ma sicuramente ne abbiamo affrontate di più complesse: tuttavia nessun vuole che a settembre si scateni un’altra ondata Covid,per ...

dariofrance : Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà rever… - AmiciUfficiale : Il cerchio si stringe e questa settimana sarà decisiva per i nostri ragazzi! Non perdetevi il daytime di #Amici20 a… - Agenzia_Ansa : Un pavimento in legno dall'anima super tecnologica e green, con un sistema di pannelli che, muovendosi e ruotando,… - LittlePrinceCm8 : Anche se l'obiettivo è diverso, la passione del tifoso a differenza di quella messa in campo dal 90% dei giocatori… - sissiisissi2 : RT @spighissimo: In questo disastrato Paese ci sarà pure qualcuno, politico, imprenditore, libero professionista ma anche impiegato, operai… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Effetto Covid, Istat: "Nel 2020 nascite in calo del 34% rispetto al 2008" Sarà l'aria buona, la qualità della vita, la tranquillità dei boschi che regalano al Trentino - Alto Adige il primato di regione più prolifica con 1,52 figli per donna. A gravare su questi dati come ...

Unidata, ZTE e Enel x lanciano la prima soluzione dedicata alla Smart Home Sarà possibile regolare il riscaldamento e l'illuminazione della casa e monitorare in tempo reale i ... "In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostrato come sostenibilità e convenienza possano ...

Meteo, come sarà il mese di maggio? Ilmeteo.net l'aria buona, la qualità della vita, la tranquillità dei boschi che regalano al Trentino - Alto Adige il primato di regione più prolifica con 1,52 figli per donna. A gravare su questi dati...possibile regolare il riscaldamento e l'illuminazione della casa e monitorare in tempo reale i ... "In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostratosostenibilità e convenienza possano ...