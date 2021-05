CHANGE.ORG SOSPENDE LA PETIZIONE CONTRO ID2020 DI BILL GATES (Di lunedì 3 maggio 2021) CHANGE.org il famoso sito per raccogliere e promuovere petizioni rimuove arbitrariamente la PETIZIONE “Stop ID 2020“, l’ormai famoso progetto per un identità digitale promosso da BILL GATES attraverso Gavi Alliance e sostenuto, tra le altre, dalla Rockefeller Foundation. La PETIZIONE, dopo aver raccolto quasi 200,000 firme, è stata chiusa per stessa decisione di CHANGE.org che proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 3 maggio 2021).org il famoso sito per raccogliere e promuovere petizioni rimuove arbitrariamente la“Stop ID 2020“, l’ormai famoso progetto per un identità digitale promosso daattraverso Gavi Alliance e sostenuto, tra le altre, dalla Rockefeller Foundation. La, dopo aver raccolto quasi 200,000 firme, è stata chiusa per stessa decisione di.org che proviene da Database Italia.

