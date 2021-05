Caso Denise: Procura Marsala torna a indagare sulla scomparsa della bambina (Di lunedì 3 maggio 2021) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – Nuove indagini della Procura di Marsala (Trapani) sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo di cui si sono perse le tracce il primo settembre del 2004. Oggi è stata ascoltata, come persona informata sui fatti, Maria Angioni, la ex pm di Marsala che all’epoca si occupò della vicenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – Nuove indaginidi(Trapani)diPipitone, ladi Mazara del Vallo di cui si sono perse le tracce il primo settembre del 2004. Oggi è stata ascoltata, come persona informata sui fatti, Maria Angioni, la ex pm diche all’epoca si occupòvicenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

