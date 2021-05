Canottaggio, dolore e cordoglio ai funerali di Filippo Mondelli (Di lunedì 3 maggio 2021) Si sono svolti a Cernobbio i funerali di Filippo Mondelli, azzurro del Canottaggio tragicamente scomparso a 26 anni dopo una battaglia contro l’osteosarcoma. In ottemperanza alle norme Covid le esequie si sono svolte all’aperto nella piazza in riva al lago, con alcune autorità a presenziare. Tra queste la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e della Federazione Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. La bara di Mondelli è stata portata a spalle dai compagni delle Fiamme Gialle, sul feretro anche una corona tricolore e la maglia della nazionale di Canottaggio. Un intenso e lungo applauso ha salutato l’uscita di Mondelli dalla piazza, colma di dolore e cordoglio. ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Si sono svolti a Cernobbio idi, azzurro deltragicamente scomparso a 26 anni dopo una battaglia contro l’osteosarcoma. In ottemperanza alle norme Covid le esequie si sono svolte all’aperto nella piazza in riva al lago, con alcune autorità a presenziare. Tra queste la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e della Federazione, Giuseppe Abbagnale. La bara diè stata portata a spalle dai compagni delle Fiamme Gialle, sul feretro anche una corona tricolore e la maglia della nazionale di. Un intenso e lungo applauso ha salutato l’uscita didalla piazza, colma di. ...

