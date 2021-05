Can Yaman e Diletta Leotta: il silenzio sui social (Di lunedì 3 maggio 2021) Ancora avvolto nel mistero il destino della storia tra Diletta Leotta e Can Yaman. Da giorni si rincorrono le voci di una loro possibile rottura. Il motivo? Pare sia stato il rifiuto di Diletta di seguire Can in Turchia, che andava a visitare la famiglia. In un post, tuttavia, Diletta ha spiegato come mai abbia deciso di non seguirlo, adducendo come motivazione l’attuale situazione pandemica e ritenendo perciò superfluo spostarsi in tali circostanze. Ma mentre Diletta nega tutto, Can non si è pronunciato e anzi, è sparito dai social. Che fine ha fatto Can Yaman? Si chiedono i fan dell’attore turco, protagonista di DayDreamer. Da molti giorni Can non pubblica più, e tutto questo proprio mentre le voci su un possibile tradimento di ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Ancora avvolto nel mistero il destino della storia trae Can. Da giorni si rincorrono le voci di una loro possibile rottura. Il motivo? Pare sia stato il rifiuto didi seguire Can in Turchia, che andava a visitare la famiglia. In un post, tuttavia,ha spiegato come mai abbia deciso di non seguirlo, adducendo come motivazione l’attuale situazione pandemica e ritenendo perciò superfluo spostarsi in tali circostanze. Ma mentrenega tutto, Can non si è pronunciato e anzi, è sparito dai. Che fine ha fatto Can? Si chiedono i fan dell’attore turco, protagonista di DayDreamer. Da molti giorni Can non pubblica più, e tutto questo proprio mentre le voci su un possibile tradimento di ...

