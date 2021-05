Bruno Perna Quindi | con un po’ di trepidazione | mi sono sistemato per guardare

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 maggio 2021) La prima volta che ho sentito parlare didas lo stavo guardando a un festival in Portogallo. Non ero sicuro di cosa aspettarmi, ma i miei amici portoghesi mi hanno assicurato che mi sarebbe piaciuto., con un po ‘di, miper. Dopo cinque minuti ero interessato. Dopo 15 ero dentro. Dopo i 30 annirimasto affascinato e alla fine miconvertito. L’ultima cosa che ho fatto quel giorno, quandotornato in albergo, è stato ordinare il suo catalogo in modo che fosse a casa ad aspettarmi al mio arrivo. Da allora,das ha eseguito concerti solo suonando canzoni di Sun Ra, prodotto album per Kikagku Moyo e Montanhas Azuis e ha lasciato ...