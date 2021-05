Amici 20, chi vincerà il talent? L’autrice fa chiarezza (Di lunedì 3 maggio 2021) Sui social spopola un fenomeno di favoritismo nei confronti di un allievo di Amici 20. L’intervento delL’autrice spegne le polemiche. Mai come stavolta, il pubblico di “Amici 20” di Maria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 3 maggio 2021) Sui social spopola un fenomeno di favoritismo nei confronti di un allievo di20. L’intervento delspegne le polemiche. Mai come stavolta, il pubblico di “20” di Maria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

teatrolafenice : ?? Per chi avesse voglia ancora di musica questa la nostra riapertura di ieri sera assieme agli applausi del nostro… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Washington nel 1899 Duke Ellington. Lo ascoltiamo e vediamo qui in 'Satin Doll'. I nostri sono tut… - CarloCalenda : Ok chiaro. Quindi la battaglia contro l’intolleranza parte da “chi cita @Arcilesbica è transfobico”. Amici state pa… - dd01ill : RT @alessia_zade: A sinistra chi merita di vincere Amici più di chiunque altro. A destra chi perderà Amici perché nessuno valorizza abbasta… - girlwithcazzo : RT @leonzani: Tommaso: primo tra gli artisti eliminati di Amici ad essere invitato a Verissimo Leonardo: primo e probabilmente unico ad ess… -