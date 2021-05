Vaccini | Moratti | “Lombardia raggiungerà immunità di gregge per prima”

RosiPolimeni : @lasorelladiKarl La si riconosce finalmente ????????????fa sistema e volano i vaccini, vaccinazioni a tutto spiano anche… - AnsaLombardia : Vaccini: Lombardia, un milione immunizzati con entrambe dosi. Vice presidente Moratti, primi a raggiungere immunità… - IsabellaLell : E la #Lombardia vola. Avevo sfottuto Bertolaso e Moratti. Ora #vaccini a gogò. Bene sono contenta per i #lombardi. Hanno sofferto tanto. - SergioSierra67 : Vaccini, corsa alle fiale: Lombardia record. La progressione dell’ultima settimana. Moratti: presto 140 mila vaccin… - carlaMcarla48 : @Iris29469791 @neilforcox @ilgiornale Non è stato commissariata ma Fontana è stato affiancato dalla Moratti ed, inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Moratti

Agenzia ANSA

"Un milione di lombardi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino (per il 60% over 80), 2,5 milioni con almeno una dose, con una media superiore alle 100 mila vaccinazioni già adesso Regione ......5% CORONAVIRUS LOMBARDIA, "VOLANO" ISe migliorano i dati epidemiologici regionali, sono decisamente positivi quelli sui: la " cura" Bertolaso -inizia a vedere i suoi frutti ,...Vaccini, l'assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti ha commentato i numeri raggiunti dalla sua regione ...Procede spedita la campagna vaccinale italiana contro il Covid-19. Infatti, si apprende che per il secondo giorno consecutivo il nostro Paese ha superato ...