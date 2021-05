Tra Ambra e Renga nessun ritorno di fiamma, smentita la crisi con Allegri (Di domenica 2 maggio 2021) Tra Ambra e Renga nessun ritorno di fiamma. Lei smentisce la crisi con Massimiliano Allegri e precipita ogni sospetto sul possibile ritorno di fiamma con Francesco Renga. Entrambi presenti al concerto del Primo Maggio – lui sul palco per esibirsi, lei in qualità di co-conduttrice – sembrava che parte della performance di Renga potesse essere dedicata proprio alla ex moglie, che si vociferava in crisi con il compagno Massimiliano Allegri. Un emozionato Francesco Renga ha dimenticato le parole del testo del brano Il Mio Giorno Più Bello Nel Mondo, che sembrava voler dedicare proprio ad Ambra, a lato del palco. venga l’ha più ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Tradi. Lei smentisce lacon Massimilianoe precipita ogni sospetto sul possibiledicon Francesco. Entrambi presenti al concerto del Primo Maggio – lui sul palco per esibirsi, lei in qualità di co-conduttrice – sembrava che parte della performance dipotesse essere dedicata proprio alla ex moglie, che si vociferava incon il compagno Massimiliano. Un emozionato Francescoha dimenticato le parole del testo del brano Il Mio Giorno Più Bello Nel Mondo, che sembrava voler dedicare proprio ad, a lato del palco. venga l’ha più ...

