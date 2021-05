Smart working, cosa cambia dal 3 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) . Il Governo ha deciso di eliminare l’obbligo del 50 per cento per la pubblica amministrazione. ROMA – . Con l’ultimo decreto proroghe il Governo ha deciso di abolire l’obbligo del 50% per cento per la pubblica amministrazione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa dice il nuovo provvedimento e quali sono le novità. La revisione del provvedimento rende meno rigida la misura. La pubblica amministrazione dal 3 maggio potrà decidere lo Smart working in base alla situazione dei singoli uffici. Quindi in alcuni casi il 50% potrebbe essere confermato, in altri si ritornerà quasi tutti al lavoro nel rispetto delle misure anti-Covid. Queste ultime non sono cambiate e quindi in ufficio bisognerà mantenere almeno un metro di distanza tra le postazioni e tutte le altre norme che sono state stabilite lo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021) . Il Governo ha deciso di eliminare l’obbligo del 50 per cento per la pubblica amministrazione. ROMA – . Con l’ultimo decreto proroghe il Governo ha deciso di abolire l’obbligo del 50% per cento per la pubblica amministrazione. Andiamo a vedere nel dettagliodice il nuovo provvedimento e quali sono le novità. La revisione del provvedimento rende meno rigida la misura. La pubblica amministrazione dal 3potrà decidere loin base alla situazione dei singoli uffici. Quindi in alcuni casi il 50% potrebbe essere confermato, in altri si ritornerà quasi tutti al lavoro nel rispetto delle misure anti-Covid. Queste ultime non sonote e quindi in ufficio bisognerà mantenere almeno un metro di distanza tra le postazioni e tutte le altre norme che sono state stabilite lo ...

