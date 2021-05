SIIET Puglia: gli Infermieri dell’Emergenza Territoriale pronti ad attuare protocolli salva-vita nell’interesse del Cittadino. (Di domenica 2 maggio 2021) Scende in campo la SIIET Puglia: “gli Infermieri dell’Emergenza Territoriale sono pronti oggi ad attuare protocolli salva-vita nell’interesse del Cittadino”. “Il personale Infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, puo? essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonche? le altre attivita? e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio”. Una vera e propria evoluzione storica definita dal legislatore nel 1992, ma che all’alba dei 30 anni dalla sua introduzione, in ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Scende in campo la: “glisonooggi addel”. “Il personalestico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, puo? essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonche? le altre atti? e manovre atte aguardare le funzionili, previste daidecisi dal medico responsabile del servizio”. Una vera e propria evoluzione storica definita dal legislatore nel 1992, ma che all’alba dei 30 anni dalla sua introduzione, in ...

