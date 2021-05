Quando verrà modificato il coprifuoco? Ecco le ultime novità (Di domenica 2 maggio 2021) L’Italia attualmente si trova ancora costretta a rispetta il coprifuoco fino alle 22:00 in modo tale da contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. La maggioranza di Governo, nelle ultime ore, ha raggiunto un compromesso per modificare il decreto entrato in vigore lo scorso lunedì 26 aprile: almeno due monitoraggi con la curva epidemiologica in discesa e il terzo che conferma l’abbassamento dell’indice di contagiosità. La data cruciale è il 14 maggio, Quando chiaro se le riaperture di bar e ristoranti all’aperto e dei luoghi dello spettacolo abbiano influito sull’andamento dei contagi e soprattutto sulla tenuta delle strutture sanitarie. Il dibattito è in corso sia all’interno dell’esecutivo sia nei partiti, con posizioni talvolta distanti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) L’Italia attualmente si trova ancora costretta a rispetta ilfino alle 22:00 in modo tale da contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. La maggioranza di Governo, nelleore, ha raggiunto un compromesso per modificare il decreto entrato in vigore lo scorso lunedì 26 aprile: almeno due monitoraggi con la curva epidemiologica in discesa e il terzo che conferma l’abbassamento dell’indice di contagiosità. La data cruciale è il 14 maggio,chiaro se le riaperture di bar e ristoranti all’aperto e dei luoghi dello spettacolo abbiano influito sull’andamento dei contagi e soprattutto sulla tenuta delle strutture sanitarie. Il dibattito è in corso sia all’interno dell’esecutivo sia nei partiti, con posizioni talvolta distanti. SportFace.

Carlitos7115 : RT @Gianmar26145917: #Sassari, #clandestino #nigeriano, già condannato per reati sessuali, tenta di stuprare 3 donne in pochi giorni. L'ult… - SBrannetti : RT @Gianmar26145917: #Sassari, #clandestino #nigeriano, già condannato per reati sessuali, tenta di stuprare 3 donne in pochi giorni. L'ult… - geokawa : RT @Gianmar26145917: #Sassari, #clandestino #nigeriano, già condannato per reati sessuali, tenta di stuprare 3 donne in pochi giorni. L'ult… - HaugeFan : RT @sborrjavalero: Da oggi si tifa contro fino a quando conte non verrà esonerato - ilkalulu : RT @sborrjavalero: Da oggi si tifa contro fino a quando conte non verrà esonerato -

Ultime Notizie dalla rete : Quando verrà Il fallimento di Gps e satelliti made in Ue: costati 18 miliardi, ma in pochi li usano" ... quando il sistema ha iniziato a funzionare nel 2016. Nonostante ciò, di recente sono stati ... verrà con ogni probabilità eguagliata a breve, almeno dal Gps statunitense. A oggi, si legge nella ...

DIRETTA/ Bari Bisceglie (risultato finale 2 - 1) streaming video: la decide Antenucci ... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Bari Bisceglie verrà trasmessa su Sky Sport 255, dunque ... La sfida si è disputata per la prima volta nella scorsa stagione quando il Bari andò allo Stadio ...

Piano scuola estate, UGL: dove e quando verrà realizzato tutto ciò che è stato prospettato? Serviva realismo Orizzonte Scuola ...il sistema ha iniziato a funzionare nel 2016. Nonostante ciò, di recente sono stati ...con ogni probabilità eguagliata a breve, almeno dal Gps statunitense. A oggi, si legge nella ...... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Bari Bisceglietrasmessa su Sky Sport 255, dunque ... La sfida si è disputata per la prima volta nella scorsa stagioneil Bari andò allo Stadio ...