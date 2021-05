Olympia Dukakis, il tributo di Cher e altre star di Hollywood all'attrice scomparsa (Di domenica 2 maggio 2021) Hollywood ricorda l'attrice Olympia Dukakis, scomparsa nella giornata di ieri all'età di 89 anni: da Cher a Viola Davis, leggiamo insieme il ricordo dell'artista Premio Oscar. È stata annunciata ieri, sabato 1 maggio, la triste scomparsa di Olympia Dukakis, l'attrice Premio Oscar di Stregata dalla Luna, Fiori d'acciaio Tales of the City. Oggi sui social, numerose star di Hollywood, da Cher a Viola Davis a Paul Reiser, omaggiano la donna e l'artista che è stata in vita. Cher, co-star della Dukakis (e assieme a lei vincitrice del Premio Oscar per la Miglior Performance) nel film del 1987 Stregata dalla Luna (Moonstruck): ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 maggio 2021)ricorda l'nella giornata di ieri all'età di 89 anni: daa Viola Davis, leggiamo insieme il ricordo dell'artista Premio Oscar. È stata annunciata ieri, sabato 1 maggio, la tristedi, l'Premio Oscar di Stregata dalla Luna, Fiori d'acciaio Tales of the City. Oggi sui social, numerosedi, daa Viola Davis a Paul Reiser, omaggiano la donna e l'artista che è stata in vita., co-della(e assieme a lei vincitrice del Premio Oscar per la Miglior Performance) nel film del 1987 Stregata dalla Luna (Moonstruck): ...

