MotoGp, Ducati trionfa a Jerez: doppietta Miller-Bagnaia (Di domenica 2 maggio 2021) doppietta Ducati nel Gp di Spagna e la rossa di Borgo Panigale torna a vincere sul circuito di Jerez de la Frontera dopo 15 anni. A trionfare è l’australiano Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia che conquista la leadership del mondiale. Completa il podio Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Quarto posto per il giapponese della Honda Lcr Takaaki Nakagami che si lascia alle spalle gli spagnoli Joan Mir con la Suzuki e Aleix Espargaro con l’Aprilia. Nono posto per l’otto volte iridato Marc Marquez (Honda) che prosegue nel processo di recupero dopo il grave infortunio al braccio. Deludente Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che chiude 17° dopo una prova sempre nelle retrovie. Nella classifica del mondiale Bagnaia guida con 66 punti, 2 in più del francese della ... Leggi su funweek (Di domenica 2 maggio 2021)nel Gp di Spagna e la rossa di Borgo Panigale torna a vincere sul circuito dide la Frontera dopo 15 anni. Are è l’australiano Jackdavanti a Francescoche conquista la leadership del mondiale. Completa il podio Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Quarto posto per il giapponese della Honda Lcr Takaaki Nakagami che si lascia alle spalle gli spagnoli Joan Mir con la Suzuki e Aleix Espargaro con l’Aprilia. Nono posto per l’otto volte iridato Marc Marquez (Honda) che prosegue nel processo di recupero dopo il grave infortunio al braccio. Deludente Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che chiude 17° dopo una prova sempre nelle retrovie. Nella classifica del mondialeguida con 66 punti, 2 in più del francese della ...

