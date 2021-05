Marte potrebbe ospitare vita microbica nel sottosuolo (Di domenica 2 maggio 2021) Mentre il rover della NASA Perseverance cercherà tracce di vita passata sul Pianeta Rosso, uno studio recente suggerisce che il sottosuolo marziano potrebbe essere un buon posto per cercare la vita attuale. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 2 maggio 2021) Mentre il rover della NASA Perseverance cercherà tracce dipassata sul Pianeta Rosso, uno studio recente suggerisce che ilmarzianoessere un buon posto per cercare laattuale.

