Lorella Boccia confessa a Verissimo: «Io e Niccolò Presta aspettiamo una femminuccia»

Lorella Boccia racconta del suo amore con il marito Niccolò Presta. Ammette di averlo fatto sudare molto ma dopo un lungo corteggiamento hanno coronato il loro sogno d'amore fino ad oggi che sono in attesa del loro primo figlio. A Verissimo racconta la sua storia d'amore scherzando sul fatto di aver fatto attendere ben 5 mesi Niccolò prima di dargli il primo bacio. Lorella parla della mamma e spiega che per lei è un punto di riferimento e modello di vita. Ricorda del momento in cui ha scoperto di essere incinta: «A Niccolò gli ho detto di aspettare un bambino nello stesso modo in cui la mamma lo ha detto al padre di Niccolo». Poi spiega che appena si sono conosciuti Niccolò le disse che non avrebbe voluto sposarsi e avere figli.

