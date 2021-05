La faccia tosta di Salvini: prima tuona contro il concertone e poi: 'Fedez e Rai? Polemica interna alla sinistra' (Di domenica 2 maggio 2021) Ci vuole una bella faccia tosta: per tutto il pomeriggio prima del concerto sia i componenti leghisti della Vigilanza Rai e poi lo stesso Salvini avevano tuonato preventivamente contro le possibili ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) Ci vuole una bella: per tutto il pomeriggiodel concerto sia i componenti leghisti della Vigilanzae poi lo stessoavevanoto preventivamentele possibili ...

soloirisblu : RT @NatMarmo: Conte: questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica. Ricordo a voi tutti che gl… - HSIXTYNINE : @Rinaldi_euro Siete tutti alla frutta. E comunque il tuo partito è al momento il peggiore. Con ammissione di aver… - Laila76913893 : RT @NatMarmo: Conte: questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica. Ricordo a voi tutti che gl… - castelcivita48 : RT @LorenzoTondi: Certo che ci vuole faccia tosta per fare i maestri di libertà con gli altri Paesi quando abbiamo questa stampa. https://t… - NatMarmo : Conte: questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica. Ricordo a voi tu… -