fattoquotidiano : SpaceX, la capsula Crew Dragon ha riportato sulla Terra i quattro astronauti della Stazione spaziale internazionale - andreabettini : Splashdown! Rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale avvenuto con successo per la capsula Crew Dragon con qua… - massacritica99 : E’ tornata sulla Terra la capsula Crew Dragon di SpaceX con gli astronauti che sono stati nello spazio per 160 g - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La capsula SpaceX Crew Dragon, con quattro astronauti dell'ISS a bordo, ha effettuato l'ammaragg… - news_mondo_h24 : La capsula Crew Dragon Resilience di SpaceX fa ritorno sulla Terra, ammaraggio riuscito -

Ultime Notizie dalla rete : capsula Crew

LaDragon si è staccata all'ora prevista (20.35 orario della costa orientale degli Stati Uniti, le 2.35 di oggi in Italia). In caso di necessità erano stati designati anche altri siti ...LaSpaceXDragon, con quattro astronauti dell'ISS a bordo, ha effettuato l'ammaraggio in Florida dopo sei mesi nello spazio. Lo riferisce la Nasa. La SpaceXDragon è atterrata al largo ...La capsula SpaceX Crew Dragon, con quattro astronauti dell'ISS a bordo, ha effettuato l'ammaraggio in Florida dopo sei mesi nello spazio. Lo riferisce ...ROMA, 02 MAG - La capsula SpaceX Crew Dragon, con quattro astronauti dell'ISS a bordo, ha effettuato l'ammaraggio in Florida dopo sei mesi nello spazio. Lo riferisce la Nasa. (ANSA) ...