Inter, Lukaku in doppia cifra anche per gli assist: in Serie A nessuno come lui dal 2004/2005

Nel pomeriggio che consegna praticamente lo scudetto all'Inter, Romelu Lukaku si regala una gioia personale. Il numero 9 nerazzurro ha servito l'assist per Eriksen per il gol dello 0 a 1 salendo così a quota 10 in stagione. L'attaccante belga ha realizzato così quella che nel gergo del basket viene chiamata "doppia doppia": infatti, ha segnato almeno 10 gol e servito 10 assist, andando in doppia cifra in queste due speciali classifiche. Romelu Lukaku anche quando non segna (ultima rete contro il Bologna, contro il Crotone un gol annullato) si rende utile per i compagni.

