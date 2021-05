In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Maggio: 007: Renzi attaccava Conte e vedeva la spia all’autogrill (Di lunedì 3 maggio 2021) Esclusivo Servizi: Renzi attaccava Conte e incontrava la spia all’autogrill Report. Il 23 dicembre il capo di Iv chiese al premier di cedere la delega. Poi vide Mancini (scandalo Abu Omar) in ballo per una nomina poi saltata di Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli Ma mi faccia di Marco Travaglio Libertà rinascimentali. “Oggi è festa di libertà” (Matteo Renzi, leader Iv, Twitter, 25.4). Molti gli rispondono: “No. Oggi è festa di Liberazione”. Ma non lo capiscono: lui stava parlando dell’Arabia Saudita. Tamponi. “’L’auto di Draghi tampona automobilista a Roma: il premier scende e chiede scusa’. Non c’è altro da aggiungere” (Ettore Rosato, coordinatore Iv, Twitter, Servizio Pubblico. Il caso concertone Fedez spacca la Rai e i partiti Battaglia prima delle nomine Primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Esclusivo Servizi:e incontrava laReport. Il 23 dicembre il capo di Iv chiese al premier di cedere la delega. Poi vide Mancini (scandalo Abu Omar) in ballo per una nomina poi saltata di Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli Ma mi faccia di Marco Travaglio Libertà rinascimentali. “Oggi è festa di libertà” (Matteo, leader Iv, Twitter, 25.4). Molti gli rispondono: “No. Oggi è festa di Liberazione”. Ma non lo capiscono: lui stava parlando dell’Arabia Saudita. Tamponi. “’L’auto di Draghi tampona automobilista a Roma: il premier scende e chiede scusa’. Non c’è altro da aggiungere” (Ettore Rosato, coordinatore Iv, Twitter, Servizio Pubblico. Il caso concertone Fedez spacca la Rai e i partiti Battaglia prima delle nomine Primo ...

marcotravaglio : CE L'HANNO DURIGON Fate finta di non sapere niente e immaginate questa scena. Il sottosegretario 5Stelle all’Econom… - fattoquotidiano : Lunedì mattina la Regione Lazio, salvo colpi di scena, commissarierà il Comune di Roma sul fronte dei rifiuti. Il C… - ilfoglio_it : Il silenzio degli urlatori. Dal teatro alla politica. La triste agonia del movimento inventato da un comico. Grillo… - costanzaargenz3 : RT @marcotravaglio: CE L'HANNO DURIGON Fate finta di non sapere niente e immaginate questa scena. Il sottosegretario 5Stelle all’Economia p… - Claudio_Forzano : RT @An_Bion: In dirittura la procedura di vendita (75%) di @eolo_it. In uscita il fondo Searchlight ma nel capitale restano i fondatori. E… -