Formazioni ufficiali Udinese Juve | le scelte degli allenatori

(Di domenica 2 maggio 2021) Ledimatch valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-1-1): Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti.(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #UdineseJuventus, le formazioni ufficiali - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Mihajlovic e #Iachini per #BolognaFiorentina - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #UdineseJuventus, le formazioni ufficiali - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - UDINESE-JUVENTUS - Le formazioni ufficiali, Pirlo sceglie la coppia Dybala-Ronaldo. Sorpresa Bernardeschi htt… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #UdineseJuventus, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Udinese Juve match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Udinese - Juve, match valido ...Commenta per primo Di seguito ledi Udinese - Juventus: UDINESE - Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. JUVENTUS - Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci,...Sono ufficiali le formazioni della gara delle 18:00 tra Udinese e Juventus, valida per la 34ª giornata di campionato.Va in scena l'ultima giornata del campionato ed al 'Moccagatta' si affrontano Alessandria e Pro Patria, due formazioni in emergenza per motivazioni diverse. Queste ...