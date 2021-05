Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta | Serie A 2020 2021

(Di domenica 2 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentaquattresima giornata della. Occhi puntati sul match del Mapei Stadium, dove la squadra di Gasperini è chiamata a vincere per rinviare la festa scudetto dell’Inter. L’impegno non è dei più semplici per gli orobici, opposti ad unreduce da quattro successi di fila. Tuttavia i favori del pronostico sono dalla parte dell’, determinata a difendere il secondo posto. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 2 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; ...

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Mihajlovic e #Iachini per #BolognaFiorentina - sportli26181512 : Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: Traoré titolare, Gasp sceglie Zapata. Muriel in panchina: SASSUOLO – Co… - sportli26181512 : Napoli-Cagliari, fuori due titolari: le formazioni ufficiali: Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: ...… - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni di Napoli-Cagliari: fuori Mertens e Joao Pedro - sportli26181512 : Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: Traoré titolare, Gasp con Zapata. Muriel parte dalla panchina: Obiettiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LESASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. All. De Zerbi ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; ...NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso CAGLIARI (4 - 4 - 1): Cragno; Zappa, ...Giocherà Malinovskyi, sulla trequarti insieme a Pessina, Zapata unica punta, Muriel partirà dalla panchina Torna il tandem d’ali della Dea, dopo oltre tre mesi di assenza: Gosens sulla sinistra e Hate ...Ci sono tre partite alle ore 15 in questa domenica di Serie A, dall’Atalanta al Napoli. Ecco le formazioni ufficiali in aggiornamento in tempo reale. Nel Cagliari, come aveva fatto intendere ieri ...