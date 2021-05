Fedez al concertone del primo maggio: molto rumore per nulla. Ecco la verità sulla telefonata con la Rai (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag – Fedez sfrutta il palco del concertone del primo maggio per attaccare la Lega sul ddl Zan e la Rai che voleva censurarlo: ma Salvini lo invita a bere un caffè per due chiacchiere e viale Mazzini chiarisce che non c’è stata alcuna censura. Fedez, che incarna la sinistra con l’autotune, infatti ha letto per intero il suo intervento al concertone. Ma ciononostante alza un polverone perché voleva fare nomi e cognomi dei consiglieri leghisti che avrebbero fatto dichiarazioni omofobe e invece la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani gli ha fatto presente che il contesto non era quello adatto – la festa dei lavoratori – e che nomi e cognomi non andavano fatti. Il tutto documentato non proprio casualmente in un video della telefonata non proprio casualmente in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag –sfrutta il palco deldelper attaccare la Lega sul ddl Zan e la Rai che voleva censurarlo: ma Salvini lo invita a bere un caffè per due chiacchiere e viale Mazzini chiarisce che non c’è stata alcuna censura., che incarna la sinistra con l’autotune, infatti ha letto per intero il suo intervento al. Ma ciononostante alza un polverone perché voleva fare nomi e cognomi dei consiglieri leghisti che avrebbero fatto dichiarazioni omofobe e invece la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani gli ha fatto presente che il contesto non era quello adatto – la festa dei lavoratori – e che nomi e cognomi non andavano fatti. Il tutto documentato non proprio casualmente in un video dellanon proprio casualmente in ...

