DIRETTA Lazio-Genoa | segui la partita LIVE

(Di domenica 2 maggio 2021) Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Olimpico scendono in campo. Per ladi Inzaghi è il tempo delle certezze, di quelle necessarie per arrivare all’obiettivo finale. La corsa Champions vede ancora protagonista la squadra biancoceleste, che dovrà ora giocarsi il tutto per tutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: 'Ottimo momento, vogliamo continuare a vincere' - emilian93199541 : @jommas82 Lazio genoa alle 12.30, diretta gol o 2 schermi per Sassuolo-Atalanta e Napoli-Cagliari e poi alle 18 que… - Vittor1io : RT @Buzzo___: Questo scudetto è la diretta conseguenza di quella notte a Roma contro la Lazio, poche volto ho esultato come quella sera. Es… - statodelsud : Covid, nel Lazio 1.069 nuovi casi su oltre 43mila test. Diretta - Pino__Merola : Covid, nel Lazio 1.069 nuovi casi su oltre 43mila test. Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Lazio

... incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, calcio d'inizio alle 12:30: in attesa. Allenatore: Inzaghi Genoa: in attesa. Allenatore: Ballardini SEGUI QUI LACLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesiGenoa 0 - 0 MOVIOLA ...Risultati Serie A: la diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 2 maggio 2021. La classifica aggiornata alla 34^ giornata.Diretta Lazio Genoa streaming video tv oggi 2 maggio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita per la 34^ giornata di Serie A.