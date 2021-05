Diciannovenne irrompe in casa di due donne e le uccide senza nessun motivo | follia negli States

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 2 maggio 2021) Florida. Un ragazzo di 19 anni ha confessato di essere lui l’artefice di un omicidio avvenuto lunedì scorso ai danni di due. L’assassino le avrebbe pedinate e le avrebbe uccise nel sonno dopo essersi intrufolato inloro dalla finestra. Non esiste alcun nesso causale tra il ragazzo e le vittime, tanto che si pensa all’ipotesi della malattia mentale come quella più accreditata. Il pedinamento e l’omicidio Sage Curry – questo il nome deldella Florida – è stato arrestato lunedì stesso sotto le pesanti accuse di omicidio di primo grado e furto con scasso. Curry stesso ha confessato il crimine agli investigatori. Per il momento parrebbe non esserci alcuna relazione tra il giovane assassino e le sue due vittime, ossia queste ultime sembrano essere state scelte completamentecriterio. ...