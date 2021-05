Cagliari, Semplici: «Pareggio meritato col Napoli. Ma non so quanto valga» (Di domenica 2 maggio 2021) Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Napoli: le dichiarazioni del tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Napoli. Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari. «quanto vale questo Pareggio? Lo vedremo alla fine ma in questo momento questo punto è davvero prezioso perché dà continuità ai risultati ottenuti e alle prestazioni dei ragazzi. Oggi abbiamo disputato una grande partita contro la squadra più in forma di questo campionato. Abbiamo creato tanto e questo Pareggio ce lo siamo meritato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il: le dichiarazioni del tecnico delLeonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il. Le dichiarazioni del tecnico del. «vale questo? Lo vedremo alla fine ma in questo momento questo punto è davvero prezioso perché dà continuità ai risultati ottenuti e alle prestazioni dei ragazzi. Oggi abbiamo disputato una grande partita contro la squadra più in forma di questo campionato. Abbiamo creato tanto e questoce lo siamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

