(Di domenica 2 maggio 2021) Leonardo, allenatore del, ha parlato a dopo il pareggio colUna prova di personalità Un altro punto portato a casa, strappato in pieno recupero, con carattere e cuore. -affermacome riporta il sito Uffciale del– Il, che ha un certo punto ha perso anche Ceppitelli (ferita lacero contusa all’arcata orbitale destra) esce imbattuto dal campo del, una delle squadre più in forma del campionato, per la soddisfazione del mister Leonardo: “un. Era probabilmente il momento peggiore per affrontare il, ma i ragazzi hanno sfoderato una prestazione gagliarda, di personalità, ...

CagliariCalcio : ?? | POST GARA Semplici: 'Una prova di personalità' ?? - tuttonapoli : Cagliari, Semplici: 'Bravo Osimhen a sfruttare una nostra indecisione. Un punto che vale tanto anche per il morale' - Massimo0789 : RT @CentotrentunoC: #NapoliCagliari #Cagliari ???? Leonardo #Semplici guarda già alla partita di #Benevento di domenica prossima e plaude a… - Enzovit : Cagliari, Semplici: Napoli? Abbiamo fatto un grande risultato'' - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #NapoliCagliari #Cagliari ???? Leonardo #Semplici guarda già alla partita di #Benevento di domenica prossima e plaude a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

NAPOLI - Leonardoha commentato ai microfoni di Sky Sport il pesantissimo pareggio in casa del Napoli centrato dal suoin pieno recupero da Nandez : " Quanto vale questo punto? Lo vedremo alla fine, ...tutte le notizie di #Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...«Abbiamo fatto un gran risultato contro un grande avversario che abbiamo affrontato nel momento peggiore perché sono la squadra più in forma del campionato».Un punto pesantissimo per il Cagliari in trasferta nella 34esima giornata di Serie A. La sfida contro il Napoli allo stadio Maradona finisce 1-1, con i partenopei che vanno in vantaggio nel primo temp ...