Attacco della Corea del Nord agli Usa | “Vostra diplomazia è falsa”

DSantanche : Cancellare il coprifuoco! Santanchè scatenata al flash mob, attacco frontale al governo - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - reportrai3 : Il sostegno di @VenetoStampa al comunicato del Cdr della Rai del Veneto e dell’Esecutivo @USIGRai a fianco di… - lumaca4377 : RT @ChiodiDonatella: INSULTATI, MALMENATI, UN'#AGGRESSIONE OGNI TRE ORE: E LO #STATO CHE FA? #Poliziotti, #carabinieri, #finanzieri, uomin… - IlConteIT : RT @francotaratufo2: “#Fedez sputtana la Rai, vergogna” Dopo la telefonata con Ilaria #Capitani pubblicata su Twitter tutto il #MoVimento 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco della

... ripeto non è stato facile: c'è sempre molta negatività sull'Inter e questo non va bene", l'... Nel video in questione l'ex ctnazionale in maniera molto simpatica rispose così in merito ...La Rai si difende, ma è soprattutto il Pd ad andare all'. "Ci aspettiamo scuse dalla Rai, un chiarimento. Io voglio ringraziare Fedez, il fatto che ... Fedez ha citato frasi di politici...Probabili formazioni Udinese Juventus: le quote. Le scelte degli allenatori per la sfida della 34^ giornata di Serie A, oggi alla Dacia Arena.Il segretario e l'ex segretario democratico dopo il tentativo di bloccare il monologo del cantante al concertone ...