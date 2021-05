Atletica oggi, World Relays: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) oggi domenica 2 maggio si concludono le World Relays 2021 di Atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) spazio alle finali di questa competizione, che ieri ha assegnato alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (hanno staccato il tagliando le formazioni che ogni disputano gli atti conclusivi). L’Italia si è resa protagonista di un eccezionale en-plein: tutte le staffette sono qualificate ai Giochi e oggi stasera cercheranno di mettersi in bella luce. La 4×100 maschile di Filippo Tortu e Marcell Jacobs ha anche le carte in regola per vincere, il rendimento delle varie 4×400 (maschile, femminile, mista) dipenderà dalle strategie che si effettueranno, anche la 4×100 femminile potrebbe giocarsi qualcosa di importante. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)domenica 2si concludono le2021 dileggera, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) spazio alle finali di questa competizione, che ieri ha assegnato alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (hanno staccato il tagliando le formazioni che ogni disputano gli atti conclusivi). L’Italia si è resa protagonista di un eccezionale en-plein: tutte le staffette sono qualificate ai Giochi estasera cercheranno di mettersi in bella luce. La 4×100 maschile di Filippo Tortu e Marcell Jacobs ha anche le carte in regola per vincere, il rendimento delle varie 4×400 (maschile, femminile, mista) dipenderà dalle strategie che si effettueranno, anche la 4×100 femminile potrebbe giocarsi qualcosa di importante. Di seguito il calendario completo, il ...

Eurosport_IT : Aveva commentato il tentativo “lampo” di dare la cittadinanza a #Suarez. Lei che, in Italia da 16 anni, ancora non… - fmusolino : “Chi corre è un guerra e vorrebbe tanto essere in pace” Mauro Covacich firma #SullaCorsa @lanavediteseoed l’autobio… - maritmlnsn : @knxesocks ci sta, io oggi ho fatto i compiti e ripassato, visto un’amica e guardato tipo i mondiali delle staffette di atletica - infoitsport : Atletica oggi, World Relays: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 1° maggio - Dissing981 : Finalmente Dalot ha acquisito una forma atletica decente e la buona prestazione di oggi ne e' la conseguenza.Tecnic… -