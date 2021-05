Ambra Angiolini: chi è il compagno Massimiliano Allegri? età, figli (Di domenica 2 maggio 2021) Ambra Angiolini è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva e radiofonica di grandissimo successo che piace moltissimo al pubblico. Lei oggi, domenica 2 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Domenica In condotto dalla grande Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato. Massimiliano Allegri: chi è il compagno di Ambra Angiolini? Massimiliano Allegri è dal 2017 il compagno di Ambra Angiolini, personaggio del mondo dello spettacolo di grande successo. Lui è un allenatore di calcio di grande successo.Massimiliano Allegri nasce a Livorno l’11 agosto 1967, ha 53 anni e quest’anno ne compirà 54. Il suo seno ... Leggi su puglia24news (Di domenica 2 maggio 2021)è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva e radiofonica di grandissimo successo che piace moltissimo al pubblico. Lei oggi, domenica 2 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Domenica In condotto dalla grande Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.: chi è ildiè dal 2017 ildi, personaggio del mondo dello spettacolo di grande successo. Lui è un allenatore di calcio di grande successo.nasce a Livorno l’11 agosto 1967, ha 53 anni e quest’anno ne compirà 54. Il suo seno ...

