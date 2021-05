Traffico Roma del 01-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora buon primo maggio sta calando di intensità aldopo gli spostamenti e rallentamenti registrati in tarda mattinata a causa di quanti Come da tradizione trascorreranno la festa dei Lavoratori Fuori Porta ancora code sulla Cassia tra la Giustiniana La Storta nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre ci sono difficoltà sulla Pontina a causa di un incidente incidente che sta provocando code tra Spinaceto il bivio di Pratica di Mare in direzione di Latina sull’autostrada A24-l’aquila-teramo permangono incolonnamenti perintenso i lavori tra Vicovaro Mandela e Carsoli in direzione dell’Aquila restano trafficate le strade in direzione dei Colli Albani ci sono ancora in colonna 20 sulla via Appia da Santa Maria delle Mole ...