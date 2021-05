Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale, la decisione dei medici dopo settimane di ricovero. Le sue condizioni (Di sabato 1 maggio 2021) Silvio Berlusconi ha fatto preoccupare moltissimi suoi sostenitori nelle ultime settimane. dopo aver avuto il coronavirus ed essersi negativizzato nei mesi scorsi, le sue condizioni di salute non sono comunque state sempre molto buone. Per questa ragione 24 giorni fa è stato disposto il suo ricovero in ospedale, proprio alla luce di alcune conseguenze post-Covid. Il leader di Forza Italia era stato trasferito nel nosocomio ‘San Raffaele’ di Milano dopo essere tornato dalla Costa Azzurra. Era stato infatti a casa della figlia Marina, ma visto il peggioramento del quadro clinico si era preferito portarlo in ospedale per le cure del caso. Ricordiamo che Silvio Berlusconi è affetto da problemi cardiaci, che lo attanagliano ormai da tanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 maggio 2021)ha fatto preoccupare moltissimi suoi sostenitori nelle ultimeaver avuto il coronavirus ed essersi negativizzato nei mesi scorsi, le suedi salute non sono comunque state sempre molto buone. Per questa ragione 24 giorni fa è stato disposto il suoin ospedale, proprio alla luce di alcune conseguenze post-Covid. Il leader di Forza Italia era stato trasferito nel nosocomio ‘San Raffaele’ di Milanoessere tornato dalla Costa Azzurra. Era stato infatti a casa della figlia Marina, ma visto il peggioramento del quadro clinico si era preferito portarlo in ospedale per le cure del caso. Ricordiamo cheè affetto da problemi cardiaci, che lo attanagliano ormai da tanto ...

