Progetto Comune: 'Niente medico sull'automedica a Barga. Tutti zitti?' (Di sabato 1 maggio 2021) "Progetto Comune", tramite il suo capogruppo Francesco Feniello, punta i riflettori sulla situazione all'ospedale San Francesco di Barga. "Proprio in questi giorni - esordisce - abbiamo appreso che, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 1 maggio 2021) "", tramite il suo capogruppo Francesco Feniello, punta i riflettoria situazione all'ospedale San Francesco di. "Proprio in questi giorni - esordisce - abbiamo appreso che, ...

Advertising

Mov5Stelle : Un miliardo di euro a disposizione di tutti le amministrazioni comunali per rendere più vivibili e accoglienti i lu… - Mov5Stelle : Con la misura “Futuro in Comune” del progetto #RigeneraItalia raddoppia la cifra destinata alle amministrazioni loc… - evamarghe : RT @marilovesgr33n: Come architetto iscritta all’Ordine, mi offro volontaria per regalare un PROGETTO al Comune di Roma. @architettiroma p… - margiotta982 : RT @RaiNews: F. #Boccia (@F_Boccia - @pdnetwork) a @RaiStudio24: non possiamo non costruire un fronte comune con il #M5S all'insegna di un… - lavocediasti : Presentato in Comune il progetto 'Area cardioprotetta', targato FormInLife -