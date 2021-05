Pio e Amedeo, il monologo a Felicissima sera fa discutere: “Vi chiamano neg*i o fro*i? Ridetegli in faccia” (Di sabato 1 maggio 2021) Un monologo divisivo e che fa discutere quello andato in onda nell’ultima puntata di Felicissima sera di ieri, lo show del duo comico foggiano Pio e Amedeo su Canale 5. Una riflessione sul politicamente corretto e su alcune parole che non si possono dire in tv, perché ritenute offensive. Uno sketch di quasi venti minuti sull’importanza di saper distinguere un insulto dalle reali intenzioni di chi pronuncia determinate parole. “Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella parola, conta l’intenzione. Se l’intenzione è cattiva, allora è da condannare. Il politically correct ha rutt’o cazz”, ha affermato Amedeo, mentre Pio gli faceva da contraltare provando a far desistere il compagno. “Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021) Undivisivo e che faquello andato in onda nell’ultima puntata didi ieri, lo show del duo comico foggiano Pio esu Canale 5. Una riflessione sul politicamente corretto e su alcune parole che non si possono dire in tv, perché ritenute offensive. Uno sketch di quasi venti minuti sull’importanza di saper distinguere un insulto dalle reali intenzioni di chi pronuncia determinate parole. “Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella parola, conta l’intenzione. Se l’intenzione è cattiva, allora è da condannare. Il politically correct ha rutt’o cazz”, ha affermato, mentre Pio gli faceva da contraltare provando a far desistere il compagno. “Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è ...

