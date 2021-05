Paola Perego quasi in lacrime | “Per me è finita qui”

Leggi su inews24

(Di sabato 1 maggio 2021)commossa einper il congedo dal suo pubblico: “Per me èqui”. Ma in realtà potrebbe tornare sempre su Rai Due Era partita come una scommessa, perché quella fascia pomeridiana per Rai Due è sempre stata delicata, ma alla fine ha avuto ragione lei.era tornata in L'articolo proviene da Inews.it.