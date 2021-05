Paola Perego chiude commossa «questa prima edizione del Filo Rosso»

(Di sabato 1 maggio 2021)- IlCon undi commozione,saluta il pubblico del sabato pomeriggio di Rai 2 nell’ultima puntata de Il, programma che ha segnato in stagione il ritorno in TV della conduttrice monzese. Occhi lucidi per un sentito arrivederci: “Oggi cari amici finiscedel“ dice lain chiusura di trasmissione. Continua: “Noi speriamo di avervi tenuto compagnia in tutti questi pomeriggi. Abbiamo provato, insieme a voi, a raccontare i legami più speciali, quelli che sono tenuti stretti da uninvisibile, che però ...

fabiofabbretti : Paola Perego chiude commossa «questa prima edizione de #IlFiloRosso» - DonnaGlamour : Le curiosità su Niccolò Presta (e il complicato rapporto con Paola Perego…) - RadioSoap2 : RT @AndreaTv17: @shareattiva @RadioSoap2 @DiTeleblog La fattoria chiusa dopo l'edizione di PAOLA PEREGO e i bassi ascolti, oltre lo schifo… - AndreaTv17 : @shareattiva @RadioSoap2 @DiTeleblog La fattoria chiusa dopo l'edizione di PAOLA PEREGO e i bassi ascolti, oltre lo… - AndreaTv17 : @MauryKostanzo @peregopaola La Talpa andrebbe benissimo, e sarebbe un ritorno super apprezzato dal pubblico, ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

361 Magazine

Arianna Errigo ospite dinell'ultima puntata stagionale de ' Il filo rosso '. La due volte campionessa del mondo di scherma nella specialità del fioretto ha toccato diversi argomenti nel corso dell'intervista, ...sfiorate le lacrime per la conduttrice del programma, conduttrice del programma Il filo rosso ha chiuso oggi 1 Maggio la prima edizione. La trasmissione, in onda tutti i? L'articolosi commuove per l'ultima puntata de "Il filo ...Con un filo di commozione, Paola Perego saluta il pubblico del sabato pomeriggio di Rai 2 nell’ultima puntata de Il Filo Rosso, programma che ha segnato in stagione il ritorno in TV della conduttrice ...Arianna Errigo e il marito Luca Simoncelli sono stati ospiti di Paola Perego a "Il filo rosso" su Rai Due: hanno parlato della loro storia d'amore.