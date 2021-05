Pagelle Crotone Inter | Eriksen entra e decide il match | Simy in ombra – VOTI

(Di sabato 1 maggio 2021) I top e flop e iai protagonisti delvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Barella,FLOP:– Cordaz; 6.5 Magallan 6, Golemic 5.5, Djidji 6; Molina 6, Messias 6.5, Cigarini 6 (45? Eduardo 5.5), Benali 5.5, Reca 5.5 (37? Pedro Pereira 6); Ounas 6 (71? Riviere 6),5.– Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 7, Barella 7, Brozovic 6.5, Sensi 6 (64?7.5), Darmian 6 (64? Perisic 6); Lautaro 6 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21: Crotone Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Crotone e Inter, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Djidji, Barella FLOP: Simy VOTI L'Inter si avvicina a grandi falcate al diciannovesimo scudetto della sua storia, dopo la vittoria per 2-0 in casa del Crotone. L'Inter conquista una vittoria che potrebbe risultare decisiva nella rincorsa al titolo, le pagelle premiano Eriksen in gol dopo l'ingresso.