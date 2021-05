"Lega e Vaticano sotto attacco". Dago-bomba sul Primo Maggio: il monologo di Fedez? "Perché la Rai è nel panico" (Di sabato 1 maggio 2021) Da Dagospia arriva un flash sul concerto del Primo Maggio, che viene trasmesso in diretta da Rai3. Il sito di Roberto D'Agostino dà conto del panico che si sarebbe scatenato a viale Mazzini per il monologo che terrà Fedez sul controverso ddl Zan. Il rapper milanese si è speso molto negli ultimi tempi dal punto di vista politico e di conseguenza è entrato in rotta di collisione con un certo mondo, in particolare quello rappresentato da Matteo Salvini e dalla Lega. “Forte rischio di strali contro la Lega, la destra e il Vaticano. Il direttore di Rai3, Franco Di Mare, viene descritto piuttosto inquieto”, fa sapere Dagospia nel suo flash. Poco dopo è arrivata la nota ufficiale firmata da deputati e senatori del Carroccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Daspia arriva un flash sul concerto del, che viene trasmesso in diretta da Rai3. Il sito di Roberto D'Agostino dà conto delche si sarebbe scatenato a viale Mazzini per ilche terràsul controverso ddl Zan. Il rapper milanese si è speso molto negli ultimi tempi dal punto di vista politico e di conseguenza è entrato in rotta di collisione con un certo mondo, in particolare quello rappresentato da Matteo Salvini e dalla. “Forte rischio di strali contro la, la destra e il. Il direttore di Rai3, Franco Di Mare, viene descritto piuttosto inquieto”, fa saperespia nel suo flash. Poco dopo è arrivata la nota ufficiale firmata da deputati e senatori del Carroccio ...

